Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı

Baktığımda erkek yüzlü bir şahıs peçeye bürünmüştü. 'Bu şahıs mahallede çocuk kaçırıyor' diye oradakiler bağırınca şahsa 'Neden çocuk kaçırıyorsun, herkesin evladı var' diye seslendim ama bana yanıt vermedi.