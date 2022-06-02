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Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
10:44
Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi: Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır'ın ifadesinde, vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Ben olayı kızımın kaçırılmasına yönelik olabileceğini düşünerek kendimi kaybettim. Banktaki kişiyi erkek zannettiğim için bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.