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Haberler Yaşam Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 10:44

Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi: Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Çakır'ın ifadesinde, vurduğu kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürerek, "Ben olayı kızımın kaçırılmasına yönelik olabileceğini düşünerek kendimi kaybettim. Banktaki kişiyi erkek zannettiğim için bir anlık kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi.

MEHMET BONCUK
Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA: SURİYELİ YAŞLI KADINI TEKMELEMİŞTİ! İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriyeli zihinsel engelli kadını "çocuk hırsızı" diyerek tekmeleyen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şakir Çakır'ın polise verdiği ifadede "Kendisi bayan kılığına girmiş bir erkek olabileceği düşüncesiyle ayağımla ittirdim, vurmak gibi bir niyetim" yoktu diye kendisini savundu.

Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı

Yaşlı kadını darp ederek yaralayan ve kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olan Şakir Çakır, gözaltına alındığında verdiği ifadeye SABAH ulaştı.

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Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı

Geçici olarak garsonluk yaptığını söyleyen Çakır, olayla bir ilgisi olmamasına rağmen kendi çocuğunu dahil etmesi ise dikkat çekti.

Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı

Çakır, ifadesinde şunları söyledi: "E.M.Ç. benim öz kızım olur. Olay günü evden dışarı çıktığımda muhtarlığın önünde bir kalabalık gördüm, hemen oraya gittim.

Son dakika: Suriyeli yaşlı kadını tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı

Baktığımda erkek yüzlü bir şahıs peçeye bürünmüştü. 'Bu şahıs mahallede çocuk kaçırıyor' diye oradakiler bağırınca şahsa 'Neden çocuk kaçırıyorsun, herkesin evladı var' diye seslendim ama bana yanıt vermedi.

SON DAKİKA