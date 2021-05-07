SON DAKİKA

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi! 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma ile birlikte pek çok önemli soruya yanıt aranıyordu. Özellikle tam kapanma tarihinin bitmesi ile gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı yasakların bu tarihe kadar uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Bu kapsamda; tam kapanma uzatıldı mı, tam kapanma uzayacak mı şeklindeki soruların yanıtları hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarında bulunurken öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; tam kapanma tarihi uzayacak mı, yasaklar ne zaman bitecek? 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı tatili sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasakların biteceği tarih…