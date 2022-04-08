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SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar
Giriş Tarihi: 08.04.2022 20:15
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
20:15
SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar
Son dakika haberleri: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda şüpheli Ç.G, tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini tüfekle vurarak öldürmüştü. Türkiye'nin konuştuğu aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...