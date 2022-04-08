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Giriş Tarihi: 08.04.2022 20:15 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 20:15

SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda şüpheli Ç.G, tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini tüfekle vurarak öldürmüştü. Türkiye'nin konuştuğu aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar

Son dakika haberleri: Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Gündoğan Sokak'ta meydana gelen olayda, şüpheli Ç.G., kardeşi Bedri Güler ile tartıştıktan sonra evine giderek tüfeğini aldı.

SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar

Daha sonrasında eve tekrar geldiğinde ise kardeşi yengesi ve yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.

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SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinde başka bir tüfek daha buldu. Ekipler, olaydan sonra harekete geçerek tır şoförü olduğu belirlenen Ç.G.'nin peşine düştü.

SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar

Dron filosunu devreye sokan polis ekipleri olay mahallinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda havadan araştırma yaparken, şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı.

SON DAKİKA | Tapu meselesi yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü! Aile katliamında yeni detaylar

Şehrin muhtelif yerlerine kontrol noktası kuran ekipler, çoğunluğu tır olmak üzere 400'e yakın araçta inceleme yaptı, şüphelinin irtibatta olabileceği 20'ye yakın kişiyi de takibe aldı.

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