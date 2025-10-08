Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Tarım Bakanlığı listeyi paylaştı! Taklit ve tağşişe geçit yok: İşte hileli gıda satan o firmalar
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 10:24
SON DAKİKA | Tarım Bakanlığı listeyi paylaştı! Taklit ve tağşişe geçit yok: İşte hileli gıda satan o firmalar
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaya geçit vermiyor. Bakanlık, 7 Ekim tarihli son listeyle taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen yeni firmaları ve ürünleri kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda, tüketicinin sağlığıyla oynayan ve içeriğiyle oynanmış gıdaları ifşa eden listeye 22 yeni peynir çeşidi daha eklendi. Listeye giren bu ürünlerde, peynirde bulunmaması gereken yabancı maddeler tespit edildi. İşte o firmalar ve ürünleri...