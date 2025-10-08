SON DAKİKA | Tarım Bakanlığı listeyi paylaştı! Taklit ve tağşişe geçit yok: İşte hileli gıda satan o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliğine karşı yürüttüğü denetimler sonucunda 7 Ekim 2025 tarihli son taklit veya tağşiş gıdalar listesini yayımladı. Bakanlık denetimleri neticesinde, tüketicileri yanıltan ve içerikleriyle oynanmış 22 farklı peynir ürünü daha listeye eklendi.