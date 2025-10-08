Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:20

SON DAKİKA | Tarım Bakanlığı listeyi paylaştı! Taklit ve tağşişe geçit yok: İşte hileli gıda satan o firmalar

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdaya geçit vermiyor. Bakanlık, 7 Ekim tarihli son listeyle taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen yeni firmaları ve ürünleri kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda, tüketicinin sağlığıyla oynayan ve içeriğiyle oynanmış gıdaları ifşa eden listeye 22 yeni peynir çeşidi daha eklendi. Listeye giren bu ürünlerde, peynirde bulunmaması gereken yabancı maddeler tespit edildi. İşte o firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliğine karşı yürüttüğü denetimler sonucunda 7 Ekim 2025 tarihli son taklit veya tağşiş gıdalar listesini yayımladı. Bakanlık denetimleri neticesinde, tüketicileri yanıltan ve içerikleriyle oynanmış 22 farklı peynir ürünü daha listeye eklendi.

Bakanlığın, denetimlerde elde ettiği bu bilgileri kamuoyuna sunma yetkisi, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrasıyla yasal olarak belirlenmişti.

Bu yasal çerçevede Bakanlık, 7 Ekim 2025 tarihinde duyurduğu 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine dahil edilen peynir ürünlerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte Bakanlık tarafından tespit edilen ve taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen peynir ürünleri:

