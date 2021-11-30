Son Dakika THY’den açıklama: Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu? 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı?

Deniz ve uçak seferleri, fırtına ve lodos gibi hava olaylarından doğrudan etkileniyor. İki gündür İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova gibi kentler başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan hava olayları sonucu uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu soruları yanıt arıyor. Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hatlarda İstanbul varışlı ve çıkışlı uçuşlarla ilgili son durumu aktardı. 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı? İşte son dakika THY açıklaması ile son durum…