Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika THY’den açıklama: Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu? 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 21:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 21:45

Son Dakika THY’den açıklama: Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu? 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı?

Deniz ve uçak seferleri, fırtına ve lodos gibi hava olaylarından doğrudan etkileniyor. İki gündür İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova gibi kentler başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Yaşanan hava olayları sonucu uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu soruları yanıt arıyor. Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hatlarda İstanbul varışlı ve çıkışlı uçuşlarla ilgili son durumu aktardı. 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı? İşte son dakika THY açıklaması ile son durum…

Son Dakika THY’den açıklama: Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu? 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı?

Dün ve bugün yurdun büyük kesimini etkisi altına alan fırtına sebebiyle ulaşım başta olmak üzere günlük hayatın pek çok alanı sekteye uğradı. Lodos ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımı durdurulurken, uçuş planı olan vatandaşlar uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu sorularına yanıt arıyor. Türk Hava Yolları (THY) İstanbul varışlı ve çıkışlı uçuşlarla ilgili son dakika açıklaması yaparak son durumu açıkladı. 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı? İşte son dakika THY açıklaması!

Son Dakika THY’den açıklama: Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu? 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı?

İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ? (1 ARALIK 2021)

THY'den yapılan açıklamada "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika THY’den açıklama: Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu? 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı?

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

29.11.2021 tarihinde İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşları iptal olan yolcularımız, bilet değişikliği, iptal ve açığa alma işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilirler. İşlemlerinizi satış ofislerimiz, mobil uygulamamız ve web sitemiz yoluyla gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

Son Dakika THY’den açıklama: Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar durduruldu mu? 1 Aralık 2021 bugün ve yarın uçuş var mı?

UÇUŞLAR İPTAL Mİ, DURDURULDU MU?

Şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nin İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayarak pisti pas geçerken, bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

SON DAKİKA