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SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
10:55
SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı
Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. Yıllık nüfus artış hızında da dikkat çeken bir detay yer aldı. 2023 yılında binde 1,1 olarak kayıtlara geçen nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4 oldu. Peki il il Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte il il nüfus dağılımı ve son dakika haberinin detayları...