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Haberler Yaşam SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:55

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. Yıllık nüfus artış hızında da dikkat çeken bir detay yer aldı. 2023 yılında binde 1,1 olarak kayıtlara geçen nüfus artış hızı, 2024 yılında binde 3,4 oldu. Peki il il Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte il il nüfus dağılımı ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

Son dakika haberleri: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

ERKEK VE KADIN NÜFUSU

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

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SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

YABANCI NÜFUS AZALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 3,4 OLDU

Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! 2024 Türkiye nüfusu belli oldu: İşte il il nüfus dağılımı

40 İLİN NÜFUSU AZALDI

TÜİK tarafından açıklanan nüfus verilerine göre; 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü.

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