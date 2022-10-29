Haberler Yaşam Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99'uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:20

Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99'uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Son dakika haberleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde bir daha hiç sönmedi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bu yana 99 yıl geçti. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açılırken, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.