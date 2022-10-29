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Haberler Yaşam Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99'uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 09:20

Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99'uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Son dakika haberleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde bir daha hiç sönmedi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bu yana 99 yıl geçti. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açılırken, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.

KORAY TAŞDEMİR
MUSTAFA KAYA
Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99’uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Son dakika haberleri: Türkiye'nin dört bir yanında bugün Cumhuriyet coşkusu yaşanacak.

Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99’uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Cumhuriyet'in ilanı, konserler ve havai fişek gösterilerinin de yer aldığı etkinliklerle ilk günkü heyecanla kutlanacak.

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Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99’uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Bugün, Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümü. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan "Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir" hükmünün yer aldığı tasarının, TBMM'de 158 üyenin tamamının oyuyla kabul edilmesiyle Cumhuriyet ilan edildi.

Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99’uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

"EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Türk tarihinde yeni sayfa açılırken, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.

Son dakika: Türk tarihinde yeni bir sayfa açıldı! Türkiye Cumhuriyeti 99’uncu yaşını kutluyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

KONSERLER VE RENKLİ GÖSTERİLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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