SON DAKİKA | Türkiye Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetini konuştu! Geriye bu görüntüler kaldı...

Konya'da Metin-Necla Büyükşen çift 3 yıl önce korkunç bir cinayete kurban gitti. Osman Büyükşen, Müge Anlı'ya katıldı ve anne ve babasının katillerinin bulunmasını istedi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda Büyükşen çiftinin yanlış eve giren kiralık katiller tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geriye ise bu görüntüler kaldı... Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı. Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu. Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor. Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. Canlı yayında o çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor. ÖZEL EKİP KURULMUŞTU! Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor. MÜGE ANLI BETÜL BÜYÜKŞEN'İ YALANLADI! Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Betül Büyükşen, 'Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı. MESAJLAR GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇERİYOR! Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, 'Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu' dedi. 'ÖNCE KOMŞULAR GELDİ' Bügünkü canlı yayında ise o dönem yapan jandarma erin ifadeleri şoke etti. Genç adam, 'Bölgeye gittiğimizde, kapı da pencereler de kapalıydı. Cinayet mahalline, aileden önce komşular geldi. Ambulans geldiğinde, Necla Büyükşen yaşıyordu' ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı. HiPNOZLA KONUŞTURACAKLAR! Müge Anlı, anne ve babasının ölümünde baş şüpheli haline gelen Büşra Büyükşen'in hipnozla konuşturulacağını duyurdu. Günlerce konuşulan Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Korkunç olayın yaşandığı ev görüntülendi. Öte yandan jandarmanın baktığı dosyanın polise verilmesi söz konusu olduğu belirtildi. EVLERİ KARIŞTIRDI! Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ile Büyükşen çiftinin evlerinin sokağın köşesinde olması ve her iki evin de bahçe kapılarının mavi olması nedeniyle evleri karıştırıp yanlış eve girdiği ortaya çıktı. Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu. Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş, bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. KATİL EVLERİ KARIŞTIRDI! MAVİ KAPI! Kar maskeli ve susturucu kullanan katilin yanlış eve girmesinin nedeni de ortaya çıktı. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kiralık katile evin adresi ve özellikleri telefonla tarif edildi. Katil sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Hüseyin K.'ya ait ev yerine yine başka sokağın köşesinde bulunan mavi bahçe kapılı Büyükşen çiftinin evine girdiği belirtildi. Olay günü Hüseyin K.'nın evinde de anne-babası ve erkek kardeşinin olduğu öğrenildi. Hüseyin K.'nın evinin kapısı da olaydan sonra yeşil renge boyandığı ileri sürüldü. Büyükşen çifti ve Hüseyin K.'nın anne-babasının da fiziki özelliklerinin birbirine benzediği kaydedildi. OSMAN MÜGE ANLI'YA ÇIKINCA PANİK YAPMIŞLAR Jandarma ekipleri, sabırla aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı. Bu süreçte olayla ilgisi bulunan 150 kişinin ifadesine başvuruldu. Öte yandan azmettiriciler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın, Büyükşen çiftinin doktor oğulları Osman'ın Müge Anlı'nın programına çıkmasının ardından panik yaptıkları, kendi aralarında konunun yanlış eve girilme mevzusuna getirilmesi durumunda sıkıntı yaşayabileceklerini konuştukları öğrenildi. İZİ SÜRÜLDÜ, NETİCE ALINDI Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Jandarma ekipleri tetiği çeken katilin izini sürüyordu. Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A., Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CİNAYETTEN 3 GÜN SONRA İŞTEN AYRILMIŞ Çoban Hamidullah A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Büyükşen cinayeti çözüldü! Geriye ise Osman Büyükşen'in anne ve babasıyla mutlu günlerinde çektirdikleri kareler kaldı. Metin-Necla Büyükşen çitfi korkunç bir cinayete kurban gitti. OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR? Osman Büyükşen 17.01.1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü. BÜŞRA BÜYÜKŞEN KİMDİR? Büşra Büyükşen Konya'da ailesiyle yaşamaktaydı. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mezunu olan Büşra Büyükşen, Büyükşen cinayetinin tek tanık olarak bilinmekte. Cinayetin Büşra ve ya Betül'e aşık birinin de işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Büşra sevgilisi olmadığını sadece önceden konuştuğu birileri olduğunu söyledi. UĞUR BÜYÜKŞEN KİMDİR? Uğur Büyükşen, 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. Doğduğu yerde çeşitli işler yaptığı bilinmektedir. Tarım, hayvancılık gibi. Babası Metin Büyükşen'den sürekli mehir parası tartışması yaptığı bilinmektedir. Betül Büyükşen ile evlidir ve 3 çocuğu bulunmaktadır. Eşinin babası ile kendi babası Metin Büyükşen'e baskı yaptığı söylenmektedir. 3 kardeşin en büyüğüdür. Bir küçük kardeşi Osman Büyükşen'dir. En küçük kardeşi ise Büşra Büyükşen'dir. Kendisi sürekli cahil olduğundan bahsetmektedir.