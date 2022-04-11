Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye'yi ağlatan Nisa bebek sokağa terk edilmişti! Annesi hakkında istenen ceza belli oldu

Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 11:32

Son dakika: Türkiye'yi ağlatan Nisa bebek sokağa terk edilmişti! Annesi hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika bilgisine göre Türkiye'yi ağlatan Nisa bebek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Pendik'te Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Annesi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz tarafından bulunan Nisa Mihriban bebekle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı. Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor." ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Nisa bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz da Instagram hesabından Nisa bebek ile ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...