SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!

Uludağ'da bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle kapalı olan otelde alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var. Peki, yangın hangi otelde çıktı? İşte son gelişmeler…