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SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
08:26
SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!
Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere hızla müdahale ederken, ilk belirlemelere göre yangında ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Peki, Uludağ'da hangi otelde yangın çıktı? İşte detaylar…