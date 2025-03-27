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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:26

SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!

Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler alevlere hızla müdahale ederken, ilk belirlemelere göre yangında ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Peki, Uludağ'da hangi otelde yangın çıktı? İşte detaylar…

SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!

Uludağ'da bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle kapalı olan otelde alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var. Peki, yangın hangi otelde çıktı? İşte son gelişmeler…

SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!

ULUDAĞ'DA HANGİ OTELDE YANGIN ÇIKTI, ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

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SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!

Otelin Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerde kapatıldığı ve boş olduğu belirtildi.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!

Gelen bilgilre göre yangında 12 görevlinin otelde olduğu ve 9'unun yangın başladığında dışarı çıktı, ancak 3 kişi yoğun dumandan etkilendi. Üç kişinin kayak hocası, eşi ve oğlu olduğu, şuurları kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

SON DAKİKA: Uludağ otelde yangın mı çıktı, ölü ve yaralı var mı? Denetimle kapatılmıştı!

"BİR CAN KAYBI BİLGİSİ VAR"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Maalesef teyide muhtaç ama ilk aldığım bilgiye göre bir kişi hayatını kaybetmiş durumda. Teyit edeceğiz inşallah doğru değildir. Otelin tamamen boşaltıldığı iletildi bana. Tam sayı elimizde yok ama 4 personel vardı içeride." dedi.