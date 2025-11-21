SON DAKİKA! Uluslararası suç koridoru çökertildi: Çinli suçluları İstanbul’a getirip ABD’ye kaçırdıkları belirlendi

Lokum, çanta hatta su bardağı kargosuna gizlenmiş birçok halde sahte belgeler daha ele geçirildi. Bu gönderilerin kaynağı araştırıldı. Polis, kargoyu taşıyan kurye Muhammet Ali Kudret T.'ye ulaştı. Gözaltına alınarak sorgulanan kurye, paketi Arnavutköy Karaburun civarında Çinli bir çiftten aldığını ve çiftin kullandığı otomobili tarif etti.

İPUCU KURYENİN İZİ

Bunun üzerine polis, Arnavutköy'de belirlenen bölgeyi çember altına aldı. Polis, adım adım ilerleyen soruşturmada uluslararası bir örgütün ilk izine ulaştı. Yakalanan ikili Xıaoyu C. (33) ve Xıaoguang W. (40) gözaltına alındı. Polis ekipleri, çiftin konakladığı otelde de arama yaptı. Otelde kalan 15 Çinli kontrol edildi. Bulunan anahtarın hangi kilide ait olduğunu araştıran polis, anahtarın ne otel odalarına ne de otomobildeki herhangi bir bölmeye uymadığını belirledi. Sorguda Çinli çift, anahtarın kiraladıkları bir apartman dairesine ait olduğunu itiraf etti.