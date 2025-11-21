Haberler
SON DAKİKA! Uluslararası suç koridoru çökertildi: Çinli suçluları İstanbul'a getirip ABD'ye kaçırdıkları belirlendi
Giriş Tarihi: 21.11.2025 07:08
Son dakika haberi: Türkiye'de saklanan Çinli suçlular için kurulmuş bir kaçış hattı açığa çıkarıldı. Çinli Xıaoyu C. ile Xıaoguang W.'nin yönettiği örgütün, haklarında yakalama kararı olan Çinlileri kişi başı 10 bin dolar karşılığında İstanbul'a getirip sahte belgelerle ABD'ye kaçırdığı belirlendi.