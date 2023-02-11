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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? YÖK ile 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:43

SON DAKİKA: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? YÖK ile 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetindeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin yaz dönemine kadar tatil edildiğini belirterek, eğitimin uzaktan olacağını duyurdu. Açıklamada sadece 10 ili kapsayan iller olarak açıklandı. Peki Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı, dersler onlıne mı? 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? YÖK ile 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

Deprem bölgesinden son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti sorusu yanıt buldu. Depremzedelerin KYK yurtlarında yaza kadar konaklayabileceği bilgisi verilmişti. Bunun akabinde Başkan Erdoğan Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim yapılacak dedi. Peki Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? YÖK ile 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitimle faaliyette olacağını duyurdu. Bunun üzerine üniversite öğrencileri, tüm üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, tüm Türkiye'de dersler online mı olacak gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ışığında üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ve konunun detayları!

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SON DAKİKA: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? YÖK ile 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim yapılacak."
Depremzedelerin KYK yurtlarında yaza kadar konaklayabileceği bilgisi verildi. Bununla birlikte, Başkan Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? YÖK ile 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) gelen son dakika açıklaması ile Türkiye genelinde tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ertelendi.

SON DAKİKA: Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, kapandı mı? YÖK ile 2023 Uzaktan eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

Pazartesi günü yaşadığımız 7.7-7.6 şiddetindeki depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dır. Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı.

1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan Çankırı, Çanakkale, Gerede, Varto, Mudurnu, Muradiye depremleriyle bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir.

Kendileri bir yana artçıları bile ülkemiz Deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak şekildedir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Dünyanın önde gelen bilim insanları da depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hem fikirdir. Asrın felaketi olan deprem 1000 kilometrede hissedilmesine rağmen 500 kilometrede yıkıma yol açmıştır.

Bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz.

CAN KAYBI 21 BİNİ AŞTI

Can kaybımız 21 bin 43'e yükseldi, depremlerde 80 bin 97 kişi de yaralandı.

ÜNİVERSİTELERDE YAZA KADAR UZAKTAN EĞİTİM

Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.

Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

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