Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin belli illerinde ne yazık ki vaka sayıları tahmin edilen seviyenin bir hayli üzerinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu. Öte yandan Tokat'tan gelen düğün sonrası Korona haberi ise büyük bir şok yaşattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...