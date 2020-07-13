Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Son dakika Koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. 'nin belli illerinde ne yazık ki vaka sayıları tahmin edilen seviyenin bir hayli üzerinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu. Öte yandan 'tan gelen düğün sonrası Korona haberi ise büyük bir şok yaşattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 12:47
Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Son verilere göre Koronavirüs konusunda her zamankinden daha dikkatli olmamız gereken dönemlere girdik. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı " Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre son 24 saatte 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti.

Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.

Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı ve yoğum bakım hasta sayısının en yüksek olduğu illeri açıkladı. İşte o şehirler:

Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

DİYARBAKIR
Diyarbakır'da, 5 kişilik ailede koronavirüs tespit edildi. Ailenin oturduğu 7 katlı 32 daireli apartman, karantina alındı.

Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 453'üncü Sokak'ta bulunan Dilan Apartmanı'nda oturan 2'si yetişkin 5 kişilik aile, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan testte aile üyelerinin tümünde koronavirüs tespit edilerek, tedaviye alındı. Apartman sakinlerinden koronavirüs tespit edilmesiyle Dilan Apartmanı karantina alındı. Apartmanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatılırken, apartmanda oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Son dakika: Ürküten Koronavirüs tablosu! Düğün sonrasında hem damat hem de gelin...

BURSA
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, korona virüs salgınına karşı il genelinde sürdürülen çapraz denetimler kapsamında Bursa Adliye Binası'nda incelemelerde bulundu.

SON DAKİKA