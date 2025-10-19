Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı! Testi pozitif çıkan ünlüler 6 ayda bir tahlil verecek
Giriş Tarihi: 19.10.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 06:54

SON DAKİKA | Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı! Testi pozitif çıkan ünlüler 6 ayda bir tahlil verecek

Son dakika haberi: Soruşturma kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlü isimlerin, tedavi ve testlerin yer aldığı denetim sürecine girmesi bekleniyor. 5 yıllık denetimde olacak olan ünlüler tekrar uyuşturucu kullanırlarsa yargılanacaklar.

Deniz YUSUFOĞLU
İHLAL OLURSA YARGILANACAKLAR

Soruşturma kapsamında, TCK 191'e göre, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararı verebilir.

Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulabilir. Ancak 5 yıl içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılabilir.

TEST OLACAKLAR

Bu denetim süresi içinde kişilere tedavi programı uygulanması bekleniyor. Bu programda 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu getiriliyor ve denetim serbestlik tedbirleri uygulanıyor.

DAVA AÇILACAK

Ancak söz konusu 5 yıllık denetim süresi içinde kişi tekrar uyuşturucu kullanır veya tedaviye katılmazsa, bu kez kamu davası açılabilir.

Bu durumda savcılık, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyebilir ve söz konusu kişi hakkında yargılama başlayabilir.

Yargılama esnasında mahkemeler tekrar tedaviye yönlendirme yoluna gidebilir.

DİLAN POLAT KÖPRÜDE PANİK ATAK GEÇİRDİ

Yapılan testte kanında uyuşturucu madde çıktığı iddia edilen Dilan Polat, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iddialara göre panik atak geçirdi.

Dilan Polat aracından inince olayın intihar girişimi sanılması üzerine polisler Dilan Polat'a müdahale etti.

Dilan Polat'ın "Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır" sözünü paylaştığı ve altına "Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum" notunu düştüğü iddia edilmişti.

Dilan Polat'ın panik atak geçirdiği ve olayın intihar girişimi olmadığı ifade edildi. Dilan Polat'ın olayla ilgili ifadesinin ardından serbest kalacağı belirtildi.