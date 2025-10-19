Haberler
SON DAKİKA | Uyuşturucu soruşturmasında kan ve saç örnekleri alınmıştı! Testi pozitif çıkan ünlüler 6 ayda bir tahlil verecek
Giriş Tarihi: 19.10.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 06:54
Son dakika haberi: Soruşturma kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlü isimlerin, tedavi ve testlerin yer aldığı denetim sürecine girmesi bekleniyor. 5 yıllık denetimde olacak olan ünlüler tekrar uyuşturucu kullanırlarsa yargılanacaklar.