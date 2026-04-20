Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SON DAKİKA | Valilikten İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 20.04.2026 22:32

SON DAKİKA | Valilikten İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi, kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği'nden yapılan yeni uyarıya göre; megakent yarın akşamdan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden azalması beklenirken, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

  • ABONE OL
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, il genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girileceği belirtildi.

YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yağışların 22 Nisan Çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, yağışlı sistemin perşembe sabah kenti terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
"Sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, cuma günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir.

Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) çok bulutlu, bölge genelinin (İstanbul ve Kocaeli dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) çok bulutlu

SAKARYA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 0°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 21°C

Parçalı bulutlu

RİZE 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#İSTANBUL #SAĞANAK #HAVA DURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA