SON DAKİKA | Valilikten İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi, kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 20.04.2026 22:32
Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği'nden yapılan yeni uyarıya göre; megakent yarın akşamdan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden azalması beklenirken, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.