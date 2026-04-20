SON DAKİKA | Valilikten İstanbul için yeni hava durumu uyarısı! Saat verildi, kuvvetli geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Erzincan dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı