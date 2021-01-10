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! yerine kullanılabilecek uygulamalar: , BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

Haberi… Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması 'ın aldığı skandal sözleşme kararının ardından, milyonlarca kullanıcı alternatif uygulama arayışında bulunuyor. Bilindiği üzere, popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesini güncelleyerek kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşmanın önünü açtı. Bu durumda uygulama marketlerinde alternatif mesajlaşma uygulamalarına talep arttı. Bu uygulamalar arasında yerli kaynaklı olanlar olduğu gibi, yabancı kaynaklı olanlar da var. Peki, WhatsApp yerine ne kullanabiliriz? , Signal, BİP, Dedi ve Viber uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 10.01.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 14:36
SON DAKİKA! WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar: Telegram, BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

Dünyanın ne popüler mesajlaşma uygulaması olan 'ın skandal kararının ardından, kullanıcılar yeni uygulama arayışlarını sürdürüyor. Alternatifler arasında ise, ', Signal, BİP, Dedi ve Viber' gibi pek çok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Bilindiği üzere yeni yıl ile birlikte WhatsApp gizlilik sözleşmesini güncelledi. Güncellenen sözleşmede WhatsApp bazı bölgelerde bulunan kullanıcıların bilgilerini Facebook ile paylaşıyor. AB ülkelerinde yaşayanlar bu güncelleme kapsamına alınmazken Türkiye ve diğer birçok ülkedeki kullanıcı güncellemenin kapsamına alındı. WhatsApp sözleşmesine onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan sonra uygulamayı kullanamayacak.

WHATSAPP YERİNE KULLANILABİLECEK UYGULAMALAR

Durum böyle olunca, WhatsApp yerine alternatif uygulamalar da merak konusu oldu. WhatsApp yerine kullanılabilecek Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber gibi çeşitli yerli, yabancı kaynaklı uygulama bulunuyor. Peki, Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber nedir, güvenli mi, nasıl kullanılır ve ücretli mi?

SON DAKİKA! WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar: Telegram, BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

'ın sözleşme kararının ardından uygulama marketlerinde alternatif uygulamalar araştırılmaya başlandı. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada " Messenger" yer alıyor. 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan yerli mesajlaşma uygulaması "BiP", en çok indirilenler listesinde üst sıralara yükseldi ve bir günde 100 binden fazla indirme sayısına ulaştı. Öte yandan, Elon Musk'ın açıkladığı "Signal", BTK'nın geliştirdiği "Dedi", ve "Viber" uygulamaları da indirilmeye başlandı.

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SON DAKİKA! WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar: Telegram, BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

DEDİ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR, ÜCRETLİ Mİ?

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen Dedi uygulaması, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Sohbetler uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz.

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.

SON DAKİKA! WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar: Telegram, BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

DEDİ NELER SUNUYOR?

* Kaybolan mesajlar ile sohbet imkânı,

* Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma

* GIF, konum, doküman gönderme

* Sesli mesajlaşma

* Sesli ve 8 kişiye kadar videolu görüşme

* Son görülme ve çevrim içi özelliği bulunmuyor

SON DAKİKA! WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar: Telegram, BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

SİGNAL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, 'ın gizlilik sözleşmesinin ardından, Twitter üzerinden "Signal kullanın" çağrısı yaptı. Açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal ile sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Signal uygulamasında tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

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