SON DAKİKA! WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar: Telegram, BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

Son Dakika Haberi… Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın aldığı skandal sözleşme kararının ardından, milyonlarca kullanıcı alternatif uygulama arayışında bulunuyor. Bilindiği üzere, popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesini güncelleyerek kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşmanın önünü açtı. Bu durumda uygulama marketlerinde alternatif mesajlaşma uygulamalarına talep arttı. Bu uygulamalar arasında yerli kaynaklı olanlar olduğu gibi, yabancı kaynaklı olanlar da var. Peki, WhatsApp yerine ne kullanabiliriz? Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?