SON DAKİKA! WhatsApp yerine kullanılabilecek uygulamalar: Telegram, BİP, Signal, Viber ve Dedi mesajlaşma uygulamaları nasıl kullanılır, güvenilir mi?

Dünyanın ne popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın skandal kararının ardından, kullanıcılar yeni uygulama arayışlarını sürdürüyor. Alternatifler arasında ise, 'Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber' gibi pek çok mesajlaşma uygulaması bulunuyor. Bilindiği üzere yeni yıl ile birlikte WhatsApp gizlilik sözleşmesini güncelledi. Güncellenen sözleşmede WhatsApp bazı bölgelerde bulunan kullanıcıların bilgilerini Facebook ile paylaşıyor. AB ülkelerinde yaşayanlar bu güncelleme kapsamına alınmazken Türkiye ve diğer birçok ülkedeki kullanıcı güncellemenin kapsamına alındı. WhatsApp sözleşmesine onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan sonra uygulamayı kullanamayacak.

WHATSAPP YERİNE KULLANILABİLECEK UYGULAMALAR

Durum böyle olunca, WhatsApp yerine alternatif uygulamalar da merak konusu oldu. WhatsApp yerine kullanılabilecek Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber gibi çeşitli yerli, yabancı kaynaklı uygulama bulunuyor. Peki, Telegram, Signal, BİP, Dedi ve Viber nedir, güvenli mi, nasıl kullanılır ve ücretli mi?