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Haberler Yaşam Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter'da erişim problemi yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 30.03.2025 18:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 18:23

Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter'da erişim problemi yaşanıyor!

X çöktü mü son dakika haberleri arasında yer aldı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına erişemedikleri ve akış yenilemedikleri için araştırmalara hız kazandırdı. Twitter erişim sorunu sonrası kullanıcılar hesaplarını denemeye devam ediyor. Peki; 30 Mart 2025 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter’da erişim problemi yaşanıyor!

X çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Hesaplarında akış yenilemekte zorlanan kullanıcılar hatayı sorgulayarak sorunu düzeltmek için resmi hesaplara yöneliyor. Peki; Twitter çöktü mü?

Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter’da erişim problemi yaşanıyor!

SON DAKİKA: X ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter yeni adıyla X erişim problemi yaşıyor. Kullanıcılar akış yenilemekte zorlanıyor. Sorunla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter’da erişim problemi yaşanıyor!

TWİTTER ERİŞİM SORUNUNDA SON DURUM

Konuyla ilgili açıklama gelmedi. Gün içinde yaşanan Twitter erişim sorununun ne zaman düzeleceği bilinmiyor.

Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter’da erişim problemi yaşanıyor!
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Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter’da erişim problemi yaşanıyor!