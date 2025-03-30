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Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter'da erişim problemi yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 30.03.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
18:23
Son Dakika: X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor? 30 Mart 2025 Twitter'da erişim problemi yaşanıyor!
X çöktü mü son dakika haberleri arasında yer aldı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına erişemedikleri ve akış yenilemedikleri için araştırmalara hız kazandırdı. Twitter erişim sorunu sonrası kullanıcılar hesaplarını denemeye devam ediyor. Peki; 30 Mart 2025 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?