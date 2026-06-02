Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı
Giriş Tarihi: 02.06.2026 20:20

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

Son dakika haberleri... Yaz sıcaklarına sağanak yağış molası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İçişleri Bakanlığı da 4 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor. İşte hava durumu hakkında son tahminler...

  • ABONE OL
Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 4 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

Buna göre, bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 18°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

Son dakika! Yaz sıcaklarına sağanak yağış arası! 4 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #HAVA DURUMU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA