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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Giriş Tarihi: 20.01.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 08:57

SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; yurdun doğu kesiminde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacak. Bu hafta içinde yurdun yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirilen raporda; o tarihe dikkat çekilerek İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış görülecek? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Türkiye bu hafta yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Raporda, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, doğu ve zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ile Kastamonu kıyıları yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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