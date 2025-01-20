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SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Giriş Tarihi: 20.01.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
08:57
SON DAKİKA! Yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor! O tarihe dikkat: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; yurdun doğu kesiminde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacak. Bu hafta içinde yurdun yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirilen raporda; o tarihe dikkat çekilerek İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde yağış görülecek? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...