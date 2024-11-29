Giriş Tarihi: 29.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
11:28
Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat'ı tanıyorum bu imkansız bir şey!
Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında Esenyurt Reyap Hastanesi'nde sorumlu mesul müdürü Hıdır Yüksel savunma yaptı. Çete lideri Fırat Sarı'yı tanıdığını belirten Yüksel'in sözleri ise mahkeme salonunda şaşkınlıkla karşılandı: "Dışarıdan bir sevk olduğunu düşünmüyorum. Bu imkansız bir şey…" İşte Türkiye'nin konuştuğu davanın yeni detayları…