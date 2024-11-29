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Giriş Tarihi: 29.11.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:28

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat'ı tanıyorum bu imkansız bir şey!

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında Esenyurt Reyap Hastanesi'nde sorumlu mesul müdürü Hıdır Yüksel savunma yaptı. Çete lideri Fırat Sarı'yı tanıdığını belirten Yüksel'in sözleri ise mahkeme salonunda şaşkınlıkla karşılandı: "Dışarıdan bir sevk olduğunu düşünmüyorum. Bu imkansız bir şey…" İşte Türkiye'nin konuştuğu davanın yeni detayları…

HUZEYFE ATICI
Oğuzhan UYSAL
Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat’ı tanıyorum bu imkansız bir şey!

Son dakika: İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak bazı bebeklerin ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, bugün saat 09.30'da İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde yeniden başladı.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat’ı tanıyorum bu imkansız bir şey!

18 Kasım'da başlayan davanın 6 gün süren ilk kısmında 22 tutuklu sanık savunmasını yapmıştı. Sanıklar, usulsüzlükle ilgili bazı iddiaları kabul ederken, kasten öldürme gibi suçlamaları reddetmişti.

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Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat’ı tanıyorum bu imkansız bir şey!

Mağdur ailelerin çoğunun müdahillikleri, "iddianamede yer almamaları" nedeniyle kabul edilmemişti. Mahkeme bu hafta yapılan yargılamada 18 tutuksuz sanığı dinledi. Bugün 7 tutuksuz sanığın dinlenmesine devam edildi.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat’ı tanıyorum bu imkansız bir şey!

"DIŞARIDAN BİR SEVK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Esenyurt Reyap Hastanesi'nde sorumlu mesul müdürü Hıdır Yüksel, savunmasında: "55 senelik hekimim. 2024 Ocak ayına kadar Esenyurt Reyap Hastanesi'nde sorumlu mesul müdürdüm.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat’ı tanıyorum bu imkansız bir şey!

Başhekimlik anlamına da geliyor. Çalıştığım sürede hiçbir yolsuzluğa izin vermedim. Bu imkansız bir şey. Fırat Sarı'yı tanırım. Hastanenin kapasitesi zaten yüksekti. Doğum oranı yüksekti. Dışarıdan bir sevk olduğunu düşünmüyorum. Hastane kurumsal olduğu için 2-3 ayda bir denetim olurdu. Hiçbir eksiklik de yoktu" dedi.

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