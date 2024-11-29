Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında başhekimden şok sözler: Fırat’ı tanıyorum bu imkansız bir şey!

Başhekimlik anlamına da geliyor. Çalıştığım sürede hiçbir yolsuzluğa izin vermedim. Bu imkansız bir şey. Fırat Sarı'yı tanırım. Hastanenin kapasitesi zaten yüksekti. Doğum oranı yüksekti. Dışarıdan bir sevk olduğunu düşünmüyorum. Hastane kurumsal olduğu için 2-3 ayda bir denetim olurdu. Hiçbir eksiklik de yoktu" dedi.