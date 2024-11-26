SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

"ÖLECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Çorlu REYAP Hastanesinde hemşire olan tutuksuz sanık Ecem Koç, "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2019 Çorlu REYAP Hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olarak göreve başladım. Fırat Sarı'yı 2 yıldır tanıyorum. Kendisi sorumlu doktorumuzdur. Çorlu çok küçük bir yer. İşletme gibi şeyler hiç duyulmamış şeyler bunu yeni öğrendim. Sadece hemşirelik yapmakla görevliyim. Anne karnında bebek oksijensiz kalmıştı.