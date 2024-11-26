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SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor
Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
11:04
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor
Son dakika haberleri: İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak uğruna yeni doğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün devam ediliyor. 22 tutuklu sanığı dinleyen mahkeme bugün tutuksuz sanıkları dinlemeye başladı.