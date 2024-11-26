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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor
Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:04

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

Son dakika haberleri: İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak uğruna yeni doğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün devam ediliyor. 22 tutuklu sanığı dinleyen mahkeme bugün tutuksuz sanıkları dinlemeye başladı.

HUZEYFE ATICI
Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

Son dakika haberleri: İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak bazı bebeklerin ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde devam ediyor.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

18 Kasım'da başlayan davanın 6 gün süren ilk duruşmasında 22 tutuklu sanık savunmasını yapmıştı. Sanıklar, usulsüzlükle ilgili bazı iddiaları kabul ederken, kasten öldürme gibi suçlamaları reddetmişti.

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SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

Ara kararını açıklayan mahkeme, bütün tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermiş ve duruşmayı bugüne (26 Kasım) ertelemişti.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

Mağdur ailelerin çoğunun müdahillikleri, "iddianamede yer almamaları" nedeniyle kabul edilmemişti. Mahkeme bugün 25 tutuksuz sanığı dinlemeye başladı.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor

"ÖLECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Çorlu REYAP Hastanesinde hemşire olan tutuksuz sanık Ecem Koç, "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2019 Çorlu REYAP Hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olarak göreve başladım. Fırat Sarı'yı 2 yıldır tanıyorum. Kendisi sorumlu doktorumuzdur. Çorlu çok küçük bir yer. İşletme gibi şeyler hiç duyulmamış şeyler bunu yeni öğrendim. Sadece hemşirelik yapmakla görevliyim. Anne karnında bebek oksijensiz kalmıştı.

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