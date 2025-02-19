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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme salonu karıştı: Fırat Sarı’nın akıl hocası Mehmet Gürül’den skandal savunma!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
16:06
SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme salonu karıştı: Fırat Sarı’nın akıl hocası Mehmet Gürül’den skandal savunma!
SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme terk eden çete çökertildi. Davanın üçüncü duruşmasının ikinci gününde de 25'i tutuklu, 46 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda jandarma ile sanık avukatları arasında su tartışması yaşanırken, çete lideri Fırat Sarı'nın akıl hocası olduğu iddia edilen tutuklu sanık Mehmet Gürül'ün savunması pes dedirtti! Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı kararla 34 sağlık çalışanı 3 yıl meslekten men edildi. İşte detaylar...