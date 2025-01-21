SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...

K.G.'nin ayrıca 5 aylık yönetimi boyunca gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de saptandı. Çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak, mal ve hizmet alımı bahanesiyle bazı firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına yönlendirildiği ortaya çıktı.