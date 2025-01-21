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Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:54

SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...

SON DAKİKA... İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda işadamı K.G.'yi gözaltına aldı. Soruşturmadaki detaylar şaşkınlık yarattı. Öyle ki K.G., hisselerini hukuka aykırı ele geçirdiği iflas etmiş bir sigorta şirketinin sermayesini zimmetine geçirdi ve 100 milyon TL'lik kamu zararına yol açtı. Öte yandan K.G.'nin 180 bin TL ödeyerek kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği de ortaya çıktı. İşte detaylar!

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, K.G.'nin borçları nedeniyle batık olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığı belirlendi.

SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...

K.G.'nin ayrıca 5 aylık yönetimi boyunca gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de saptandı. Çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak, mal ve hizmet alımı bahanesiyle bazı firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına yönlendirildiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...

Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...

KENDİSİNE 'YILIN İŞ ADAMI' ÖDÜLÜ VERDİRTMİŞ

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde söz konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" şeklinde ifadeler kullandıkları teknik takiple belirlendi. K.G.'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı ödülü verdirttiği de yine çalışmalar neticesinde ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...

Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım', 'yedek parça' ve 'acente masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplamda 100 milyon TL'ye yakın kamu zararına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.

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