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SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:54
SON DAKİKA... Yılın iş adamından 100 milyon dolarlık vurgun! Detaylar şoke etti: Ödül için 180 bin TL ödeyip...
SON DAKİKA... İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda işadamı K.G.'yi gözaltına aldı. Soruşturmadaki detaylar şaşkınlık yarattı. Öyle ki K.G., hisselerini hukuka aykırı ele geçirdiği iflas etmiş bir sigorta şirketinin sermayesini zimmetine geçirdi ve 100 milyon TL'lik kamu zararına yol açtı. Öte yandan K.G.'nin 180 bin TL ödeyerek kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği de ortaya çıktı. İşte detaylar!