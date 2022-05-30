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Haberler Yaşam Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy'u konuşmuştu!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 10:28

Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy'u konuşmuştu!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz ay Erzurum'da yaşandı. 6 katlı binanın terasından düşen Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan tarafından kurtarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen minik yavru, genç YouTuber Enes Batur ile tanışmak istediğini söyledi. Kızının 3'üncü ameliyatı olacağını belirten baba ise şu açıklamaları yaptı…

Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy’u konuşmuştu!

Son dakika haberleri: Yürekleri ağızlara getiren olay, tarihler 21 Nisan'ı gösterdiğinde Erzurum Yakutiye'de yaşandı… Figen ve Recep Alpsoy çiftinin kızları Azra, annesinin kardeşini uyuttuğu sırada 6 katlı apartmanın terasında bisiklet sürmeye başladı.

Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy’u konuşmuştu!

BACAĞIYLA HIZINI YAVAŞLATMIŞTI

Bir ara terastan aşağı bakan Azra dengesini kaybedip, duvara tutundu. Olayı gören karşı apartmandaki kadın, çığlık atarak sokaktakilerden yardım istedi. Bu sırada otomobiliyle iş yerine gelen, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ceylan (37), Azra'nın düşebileceği yere doğru koşup, ellerini açarak bekledi. Gücü tükenince ellerini bırakan Azra, Ceylan'ın kollarının arasından geçti. Ceylan, Azra'nın hızını yavaşlatmak için bu kez bacağını uzattı.

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Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy’u konuşmuştu!

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Küçük Azra, Ceylan'ın bacağına çarpıp düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Azra, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan Azra, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ahmet Ceylan'ın ise sağ ayağındaki çapraz bağlarda kopma olduğu belirlendi. Yoğun bakımdan 6 Mayıs'ta pediatri servisine alınan Azra Alpsoy, buradaki tedavisi sonrası 25 Mayıs'ta taburcu edildi.

Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy’u konuşmuştu!

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"
Küçük Azra'nın kalça kemiğinde kırıklar olduğunu, bu nedenle belden aşağısının alçıda kaldığını belirten baba Recep Alpsoy, "Çok mutluyuz, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun ki bugünlere geldik. Zor bir süreçten geçtik.

Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy’u konuşmuştu!

Uzun bir süre sıkıntılı günler oldu. İnsanın yoğun bakım ve ameliyathane önlerinde evladını beklemesi çok zor. Allah düşmanıma göstermesin. Rabb'im yavrumu bize geri bağışladı.

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