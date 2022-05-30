Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy’u konuşmuştu!

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Küçük Azra'nın kalça kemiğinde kırıklar olduğunu, bu nedenle belden aşağısının alçıda kaldığını belirten baba Recep Alpsoy, "Çok mutluyuz, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun ki bugünlere geldik. Zor bir süreçten geçtik.