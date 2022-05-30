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Son dakika: YouTuber Enes Batur’a seslendi! Türkiye küçük Azra Alpsoy'u konuşmuştu!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 10:28
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
10:28
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz ay Erzurum'da yaşandı. 6 katlı binanın terasından düşen Azra Alpsoy, Ahmet Ceylan tarafından kurtarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen minik yavru, genç YouTuber Enes Batur ile tanışmak istediğini söyledi. Kızının 3'üncü ameliyatı olacağını belirten baba ise şu açıklamaları yaptı…