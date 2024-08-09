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Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 07:43

SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a 2 Ağustos 2024 tarihinden beri erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar instagram son dakika haberlerini takip ediyor. Sosyal paylaşım platformuna her gün girmeye çalışan vatandaşlar "instagram açıldı mı ne zaman açılacak?" şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. BTK'nın katalog suçlar kapsamında vermiş olduğu kararın son durumu gündemde. Bakanlıktan ardı ardına erişim engeliyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? Instagram neden kapanmıştı ve ne zaman düzelecek? İşte,son gelişmeler

SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Kullanıcılar instagram erişim engeline dair son dakika haberlerini inceliyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak?

SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?

INSTAGRAM SON DAKİKA AÇIKLAMALARI:
Sosyal medya platformuna uygulanan bu engel hakkında yetkililerle yapılan görüşmeler sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle görüşmenin ardından tam istedikleri sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

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SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ INSTAGRAM ENGELİ SORULARINA YANIT VERDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erişim yasağı getirilen Instagram'a ilişkin alınmış bir mahkeme kararı olup olmadığı sorulan Tunç, karara ilişkin düzenlemelerin İnternet Ortamındaki Yayınların Düzenlenmesine İlişkin Kanunda belirlendiğini aktararak, şunları söyledi: "Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi, BTK'nin başkanına verilmiş bir yetki. Bu yetkiyi kullanan BTK, hangi gerekçelerle, hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı taktirde yayını durdurma yetkisi var. Türkiye bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Karara karşı idari yargıda açılan davalar var. Bu davalar, birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak."

SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?

META'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Meta Sözcüsü Instagram erişim engeline ilişkin önemli açıklama yaptı.

"Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada hizmetleri yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edecekleri bildirildi

SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

BTK kararı sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın ne zaman düzeleceğine dair ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde bilgi yer almıyor. Bakanlık'tan yapılan açıklamada müzakerenin devam ettiği bildirildi.

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