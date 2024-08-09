SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ INSTAGRAM ENGELİ SORULARINA YANIT VERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erişim yasağı getirilen Instagram'a ilişkin alınmış bir mahkeme kararı olup olmadığı sorulan Tunç, karara ilişkin düzenlemelerin İnternet Ortamındaki Yayınların Düzenlenmesine İlişkin Kanunda belirlendiğini aktararak, şunları söyledi: "Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi, BTK'nin başkanına verilmiş bir yetki. Bu yetkiyi kullanan BTK, hangi gerekçelerle, hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını, erişimin engellenmesi kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı taktirde yayını durdurma yetkisi var. Türkiye bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak. Karara karşı idari yargıda açılan davalar var. Bu davalar, birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik savunma alınacak."