Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
07:43
SON DAKİKA:INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? Bakanlık’tan son açıklamalar: 9 Ağustos Instagram ne zaman düzelecek, bugün açılır mı?
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'a 2 Ağustos 2024 tarihinden beri erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar instagram son dakika haberlerini takip ediyor. Sosyal paylaşım platformuna her gün girmeye çalışan vatandaşlar "instagram açıldı mı ne zaman açılacak?" şeklinde aramalar gerçekleştiriyor. BTK'nın katalog suçlar kapsamında vermiş olduğu kararın son durumu gündemde. Bakanlıktan ardı ardına erişim engeliyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Instagram ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? Instagram neden kapanmıştı ve ne zaman düzelecek? İşte,son gelişmeler