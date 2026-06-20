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Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz'de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 13:33
Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz'de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Akdeniz'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki son dakika depremi, çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye geçilen sismik veriler, sarsıntının deniz tabanının derinliklerinde gösterdi. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, son depremler listesi: