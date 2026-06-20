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Haberler Yaşam Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz'de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Giriş Tarihi: 20.06.2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 13:33

Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz'de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Akdeniz'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki son dakika depremi, çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye geçilen sismik veriler, sarsıntının deniz tabanının derinliklerinde gösterdi. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, son depremler listesi:

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Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz’de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Türkiye 20 Haziran Cumartesi gününe Akdeniz sularından gelen sismik alarm haberiyle uyandı. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre saat 12.37'de kaydedilen Akdeniz depremi, özellikle bölgede yaşayanların gündeminde. Kandilli Rasathanesi sarsıntının merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak güncellerken, bölgede peş peşe yaşanan artçı sarsıntılar uzmanlar tarafından yakın takibe alındı.

Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz’de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

AKDENİZ'DE DEPREM

Afet yönetim birimlerinden alınan son dakika sismik raporlara göre, Akdeniz açıklarında yaşanan ana sarsıntının büyüklüğü 5,3 (Mw) olarak ölçüldü. Koordinatları 34.91367 kuzey enlemi ve 24.36867 doğu boylamı olarak saptanan depremin, yerin tam 35.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

5.3 büyüklüğündeki depremin öncesinde aynı merkez üssünde bir de 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz’de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
  • Büyüklük:5.3 (Mw) Yer:Akdeniz Tarih:2026-06-20 Saat:12:37:32 TSİ Enlem:34.91367 N Boylam:24.36867 E Derinlik:35.5 km
  • Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Akdeniz Tarih:2026-06-20 Saat:12:31:12 TSİ Enlem:34.73472 N Boylam:24.3125 E Derinlik:9.32 km
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Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz’de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Son Depremler 20 Haziran 2026: Akdeniz’de peş peşe deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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