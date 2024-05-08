Haberler
Yaşam
SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:32
SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika Elazığ'da deprem oldu. Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 8 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.