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Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:32

SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika Elazığ'da deprem oldu. Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 8 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son yaşanan depremler listesi yayında.

SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 04.18'de merkez üssü Sivrice olan olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA ELAZIĞ'DA DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 8 Mayıs saat 04.18'de meydana gelen sarsıntı 3.9şiddetinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü Sivrice olarak belirlendi.
Depremin derinliği 11.08 km olarak ölçüldü. İşte, detaylar;
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sivrice Elazığ
Tarih:2024-05-08
Saat:04:18:14TSİ
Derinlik:11:08 km

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SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER 8 Mayıs Çarşamba “Elazığ’da deprem” Kandilli ve AFAD verileriyle deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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