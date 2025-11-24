Haberler
Yaşam
Son Düello filminin oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Düello filmi TV'de ilk kez atv'de!
Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:48
Son Düello filminin oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Düello filmi TV'de ilk kez atv'de!
Tarihi drama ve gerilimi bir araya getiren "Son Düello" (The Last Duel) filmi, televizyon ekranlarında ilk kez atv farkıyla izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu yapımı ekran başında takip etme fırsatı yakalayacak. Peki, Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?