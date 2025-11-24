Son Düello filminin oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Düello filmi TV’de ilk kez atv’de!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Tarihi drama ve gerilimi bir araya getiren "Son Düello" (The Last Duel) filmi, televizyon ekranlarında ilk kez atv farkıyla izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler, hem sürükleyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bu yapımı ekran başında takip etme fırsatı yakalayacak. Peki, Son Düello filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tarihi drama ve gerilimi bir araya getiren "Son Düello" (The Last Duel) filmi, televizyon izleyicisiyle ilk kez atv ekranlarında buluşuyor. Filmin yönetmenliğini efsane isim Ridley Scott üstlenirken, senaryo ise Nicole Holofcener, Ben Affleck ve Matt Damon imzası taşıyor. Peki, Son Düello'nun konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

SON DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Norman (Normandiya'da yaşayan Frenk ve İskandinav kökenli halk) şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'in karısına tecavüz etmek suçundan yargılanıyordur.

Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir.

Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.

SON DÜELLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jodie Comer

Matt Damon

Adam Driver

Ben Affleck

Clare Dunne

Harriet Walter

Marton Csokas

Alex Lawther

Zeljko Ivanek

Clive Russell