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Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
15:17
Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?
Ric Roman Waugh'un yönettiği 2020 yapımı gerilim ve felaket türündeki Son Sığınak filmi bu akşam ekranlarda. Başrollerinde Tajudeen Taraki, Mohammad Numan ve Schah Jahan Khan'ın yer aldığı bu film, izleyicilere aksiyon dolu anlar yaşatacak. Peki, Son Sığınak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...