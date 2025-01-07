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Haberler Yaşam Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:17

Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?

Ric Roman Waugh'un yönettiği 2020 yapımı gerilim ve felaket türündeki Son Sığınak filmi bu akşam ekranlarda. Başrollerinde Tajudeen Taraki, Mohammad Numan ve Schah Jahan Khan'ın yer aldığı bu film, izleyicilere aksiyon dolu anlar yaşatacak. Peki, Son Sığınak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...

Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?

Orijinal adıyla Greenland sinemaseverlerin gündeminde. Son Sığınak filmi konusu ile küresel bir felakete odaklanıyor. Filmin tansiyonu yüksek sahneleri ses getiriyor. İşte, Son Sığınak filmi oyuncuları...

Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır.

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Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?

Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?

SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale

Son Sığınak filmi konusu ve oyuncuları: Son Sığınak filmi ne zaman çekildi?
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