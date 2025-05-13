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Haberler Yaşam Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:23

Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?

2007 yapımı Son Ültimatom filmi, yönetmenliğini Paul Greengrass'ın üstlendiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı bir aksiyon ve macera yapımı olarak izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında izlenecek film, Jason Bourne'un geçmişini araştırırken yaşadığı heyecan dolu olayları konu alıyor. Peki, Son Ültimatom filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?

Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum), yönetmenliğini Paul Greengrass, senaristliğini Robert Ludlum ve Tony Gilroy'un üstlendiği, 2007 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmi bu akşam TV'de yayınlanacak. Film için ekran başında yerlerini alan seyirciler araştırmalarına başladı. İşte Son Ültimaom filmi konusu ve oyuncuları

Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?

SON ÜLTİMATOM KONUSU

Jason Bourne (Matt Damon) geçmişindeki sırları bir türlü öğrenememektedir. Kendisinin canlı olduğunu bilenler ise kendisi ortadan kaldırmak istediğinden, Moskova, Rusyaya taşınır ancak burada tekrar bulunur ve hayatta çok sevdiği bir insan, kendisine yardım etmiş Marie Helena Kreutz (Franka Potente) kazada kayb edince, Jasonun tekrar geçmişindeki sırları bulma ve yine bir macera yaşamasının zamanı gelmiştir. Artık Moskovadan Parise, Ordanda Fasa gidecek olan Bourne'u çeşitli maceralar ve gerilim beklemektedir.

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Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?

SON ÜLTİMATOM OYUNCULARI

Matt Damon: Jason Bourne

Julia Stiles: Nicky Parsons

David Strathairn: Noah Vosen

Scott Glenn: Ezra Kramer

Paddy Considine: Simon Ross

Edgar Ramirez: Paz

Albert Finney: Dr. Albert Hirsch

Joan Allen: Pamela Landy

Tom Gallop: Tom Cronin

Daniel Brühl: Martin Kreutz

Scott Adkins: Agent Kiley

Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?