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Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:23
Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?
2007 yapımı Son Ültimatom filmi, yönetmenliğini Paul Greengrass'ın üstlendiği ve başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı bir aksiyon ve macera yapımı olarak izleyicilerle buluşuyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında izlenecek film, Jason Bourne'un geçmişini araştırırken yaşadığı heyecan dolu olayları konu alıyor. Peki, Son Ültimatom filmi konusu ne, oyuncuları kimler?