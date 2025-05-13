Son Ültimatom filmi konusu ve oyuncuları: Son Ültimatom ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne?

SON ÜLTİMATOM KONUSU

Jason Bourne (Matt Damon) geçmişindeki sırları bir türlü öğrenememektedir. Kendisinin canlı olduğunu bilenler ise kendisi ortadan kaldırmak istediğinden, Moskova, Rusyaya taşınır ancak burada tekrar bulunur ve hayatta çok sevdiği bir insan, kendisine yardım etmiş Marie Helena Kreutz (Franka Potente) kazada kayb edince, Jasonun tekrar geçmişindeki sırları bulma ve yine bir macera yaşamasının zamanı gelmiştir. Artık Moskovadan Parise, Ordanda Fasa gidecek olan Bourne'u çeşitli maceralar ve gerilim beklemektedir.