Her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır deriz. Ancak konu manzara fotoğrafları ve doğadaki renklerin çeşitliliğine geldiğinde ister istemez sonbahar fotoğrafları bir adım öne çıkmaktadır. Çoğu manzara fotoğrafçısına sorduğunuzda kendilerine en güzel görüntüyü veren mevsim olarak sonbaharı gösterirler. Kış mevsiminin habercisi olan Sonbahar'da yağmurlu günlerin sayısı artar ve ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. Tabi bu arada iğne yapraklı ağaçlardan çam, ardıç gibi ağaçlar yapraklarını dökmezler. Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar.