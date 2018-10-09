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Giriş Tarihi: 09.10.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 17:23
Sonbahar fotoğrafları

Her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır deriz. Ancak konu manzara fotoğrafları ve doğadaki renklerin çeşitliliğine geldiğinde ister istemez fotoğrafları bir adım öne çıkmaktadır.

Sonbahar fotoğrafları

Çoğu manzara fotoğrafçısına sorduğunuzda kendilerine en güzel görüntüyü veren mevsim olarak ı gösterirler.

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Sonbahar fotoğrafları

Kış mevsiminin habercisi olan 'da yağmurlu günlerin sayısı artar ve ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar.

Sonbahar fotoğrafları

Tabi bu arada iğne yapraklı ağaçlardan çam, ardıç gibi ağaçlar yapraklarını dökmezler.

Sonbahar fotoğrafları

, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir.

Sonbahar fotoğrafları

Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır.

Sonbahar fotoğrafları

Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar.

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