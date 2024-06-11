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Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: "TV’de ilk kez!” Sophie'nin Rüyası (The BFG) oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
14:17
Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: "TV’de ilk kez!” Sophie'nin Rüyası (The BFG) oyuncuları kimler, konusu nedir?
Sophie'nin Rüyası filmi bu akşam ATV'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Mark Rylance, Yakut Barnhill, Penelope Wilton gibi isimlerin yer aldığı filmin filmin yönetmen koltuğunda usta isim Steven Spielberg oturuyor. Yabancıyapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Fantastik türündeki Sophie'nin Rüyası filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Sophie'nin Rüyası film hakkında merak edilenler…