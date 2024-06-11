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Haberler Yaşam Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: "TV’de ilk kez!” Sophie'nin Rüyası (The BFG) oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 14:17

Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: "TV’de ilk kez!” Sophie'nin Rüyası (The BFG) oyuncuları kimler, konusu nedir?

Sophie'nin Rüyası filmi bu akşam ATV'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Mark Rylance, Yakut Barnhill, Penelope Wilton gibi isimlerin yer aldığı filmin filmin yönetmen koltuğunda usta isim Steven Spielberg oturuyor. Yabancıyapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Fantastik türündeki Sophie'nin Rüyası filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Sophie'nin Rüyası film hakkında merak edilenler…

Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: TV’de ilk kez!” Sophie’nin Rüyası The BFG oyuncuları kimler, konusu nedir?

Bu aksam ATV'de yayınlanacak Sophie'nin Rüyası filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan fantastik türündeki film için araştırmalar başladı. Senaristliğini Melissa Mathison'un üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Sophie'nin Rüyası filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: TV’de ilk kez!” Sophie’nin Rüyası The BFG oyuncuları kimler, konusu nedir?

SOPHİE'NİN RÜYASI KONUSU
10 yaşındaki yetim Sophie (Ruby Barnhill), bir dev tarafından kaçırıldığında ömrünün sonunun geldiğini düşünür, nitekim devler çocukları yemeleriyle ünlüdür. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır, çocukları yemediği gibi son derece iyiliksever biridir ve kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendly Giant) olarak adlandırmaktadır. Yalnızlığını paylaşmak için yanında kalmasını istediği Sophie ile dev, her geçen gün daha fazla birbirine yakınlaşırken elbette çocuk yiyen devlerin de gözü Sophie'ye kayacaktır. Sophie ve dev, İngiltere kraliçesinden yardım istemek için heyecan dolu bir yolculuğa atılacaktır.

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Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: TV’de ilk kez!” Sophie’nin Rüyası The BFG oyuncuları kimler, konusu nedir?

SOPHİE'NİN RÜYASI OYUNCULARI
Mark Rylance
Yakut Barnhill
Penelope Wilton
Jemaine Clement
Rebecca Salonu
Rafe Spall
Bill Hader

Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: TV’de ilk kez!” Sophie’nin Rüyası The BFG oyuncuları kimler, konusu nedir?
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Sophie’nin Rüyası oyuncuları ve konusu: TV’de ilk kez!” Sophie’nin Rüyası The BFG oyuncuları kimler, konusu nedir?
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