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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:31

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?

2025 yılı memur zammının ardından birçok kalemde zamlı ödemeler gerçekleştirli.. Bu artışla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerinde de yeni rakamlar hesaplara yatırılıyor. Ocak 2025 itibarıyla SED desteği, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ve dul-yetim ödemelerinde yeni tutarları hesaplarında gören veya bu ödemelerden yararlanmak isteyenler yeni ücretleri kontrol ediyor. Peki, 2025 Ocak zammı sonrası sosyal yardımlar ne kadar oldu, artış miktarı kaç TL? İşte yeni SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı detayları…

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?

2025 yılı için memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte sosyal destek ödemelerinde de güncellemeye gidildi. Yılın ilk altı ayında uygulanacak yeni ödeme miktarları açıklanırken, zamlı tutarların hesaplara geçmesiyle birlikte artış oranları da merak konusu oldu. Peki, Ocak ayındaki düzenlemeyle birlikte SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş maaşı kaç lira oldu? İşte güncellenen sosyal yardım miktarları ve yapılan zam oranları…

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?

2025 YILI MEMUR ZAM ORANI
2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2025'in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. 2024'ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memurların 2025 Ocak maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

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SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?

MEMUR MAAŞ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan zam farkı oluşuyor. Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

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