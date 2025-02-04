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SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
12:31
SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?
2025 yılı memur zammının ardından birçok kalemde zamlı ödemeler gerçekleştirli.. Bu artışla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerinde de yeni rakamlar hesaplara yatırılıyor. Ocak 2025 itibarıyla SED desteği, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşı ve dul-yetim ödemelerinde yeni tutarları hesaplarında gören veya bu ödemelerden yararlanmak isteyenler yeni ücretleri kontrol ediyor. Peki, 2025 Ocak zammı sonrası sosyal yardımlar ne kadar oldu, artış miktarı kaç TL? İşte yeni SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı detayları…