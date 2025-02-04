SOSYAL DESTEK ZAMMI 2025: SED yardımı, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı sosyal yardımlar ne kadar oldu?

2025 yılı için memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte sosyal destek ödemelerinde de güncellemeye gidildi. Yılın ilk altı ayında uygulanacak yeni ödeme miktarları açıklanırken, zamlı tutarların hesaplara geçmesiyle birlikte artış oranları da merak konusu oldu. Peki, Ocak ayındaki düzenlemeyle birlikte SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı ve 65 yaş maaşı kaç lira oldu? İşte güncellenen sosyal yardım miktarları ve yapılan zam oranları…