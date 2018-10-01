Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda) lk önce hangi su tankı dolar? (Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4 ) Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? (Seçenekler: 20, 41, 34) En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı? (Seçenekler: 5, 6, 7) Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun. (Seçenekler: 2, 4, 5) Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli? (Seçenekler: 1, 3, 7) Soru işareti yerine gelecek harfi bulun. (Seçenekler: S, T, Y)