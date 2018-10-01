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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

Giriş Tarihi: 01.10.2018 18:04 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 18:09
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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?
Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size da dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu etme imkanı... (Cevaplar sonda)

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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?
Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

lk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4 )

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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?
Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?
Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?
Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5)

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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?
Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

(Seçenekler: 1, 3, 7)

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bu ni konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?
Sosyal medya bu zeka testini konuşuyor! Peki önce hangisi dolar?

Soru işareti yerine gelecek harfi bulun.

(Seçenekler: S, T, Y)

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