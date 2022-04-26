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Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:44

Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan SpaceX kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hissedarları ile arasındaki düellodan galip çıktı. Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Peki, Elon Musk şimdi ne yapacak? Twitter, Musk'ın büyük hedefinin bir parçası mı? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Twitter'daki yeni döneme ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı ve sosyal medya savaşlarına dikkat çekti.

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?

Elon Musk, 277 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin iş insanı konumunda bulunuyor. Elon Musk son olarak, yeni yatırımlarına Twitter'ı da ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. Twitter'ı satın alma sürecinde büyük mücadele veren Elon Musk'ın Twitter'da köklü yenilikler yapması ve ifade özgürlüğü, reklam, algoritma değişikliği konularına ağırlık vermesi bekleniyor.

Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?

Satın almanın ardından Twitter kurucusu Jack Dorsey de, Elon Musk'u şirketin devamı ve sürekliliği için 'tek çözüm' olarak gördüğünü ifade etti.

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Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Elon Musk ve Twitter konusunda sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

İşte Ali Murat Kırık'ın çarpıcı değerlendirmeleri:

ELON MUSK ŞİMDİ NE YAPACAK?

*Dijital dünya açısından bakıldığında, Twitter'ın satışı son derece önemli bir gelişme. 44 milyar dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirildi. Bundan önce yüzde 9.2'lik hisseyi de yine Elon Musk almıştı. Elon Musk, Twitter'da yeni biçimlemeler ve değişimler meydana getireceğini ifade etmişti.

Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?

Özellikle en büyük eleştirisi Twitter'daki ifade özgürlüğü konusuydu. İfade özgürlüğünün doğru bir şekilde işleyemediğini ifade ediyordu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a da bu konuda haksızlık edildiğini düşünüyordu.

Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?

MUAZZAM BİR POTANSİYEL

*Elon Musk'ın için ciddi anlamda bir yatırım. Elon Musk'ın şu ana kadar, hiçbir zaman boşa yatırım gerçekleştirmediği görüldü. Bu yatırımın altında da çok farklı etmenleri aramamız önemli. Bir inovasyon sürecine girileceğini ifade ediyordu. Twitter için "muazzam bir potansiyel" değerlendirmesi yapıyordu.

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