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Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
14:44
Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?
Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan SpaceX kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hissedarları ile arasındaki düellodan galip çıktı. Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Peki, Elon Musk şimdi ne yapacak? Twitter, Musk'ın büyük hedefinin bir parçası mı? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Twitter'daki yeni döneme ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı ve sosyal medya savaşlarına dikkat çekti.