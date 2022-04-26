Sosyal medya savaşları başlıyor! Elon Musk Twitter hamlesi sonrası ne yapacak?

MUAZZAM BİR POTANSİYEL

*Elon Musk'ın için ciddi anlamda bir yatırım. Elon Musk'ın şu ana kadar, hiçbir zaman boşa yatırım gerçekleştirmediği görüldü. Bu yatırımın altında da çok farklı etmenleri aramamız önemli. Bir inovasyon sürecine girileceğini ifade ediyordu. Twitter için "muazzam bir potansiyel" değerlendirmesi yapıyordu.