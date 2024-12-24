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Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:59

Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medyada yaş sınırı konusunda ilk olarak Japonya örneğini inceleyecek. Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, sosyal medyada yaş sınırına 13 yaşla başlayıp sonuçlara göre kademeli olarak 16 yaşa çıkarılmasından yana olduğunu açıkladı. Komisyona çağrılarak alınacak kararda söz sahibi olacaklarını kaydetti.

Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, ilk olarak 27 Ocak'ta Japonya'ya gidecek. Japonya da çocukların sosyal medya yaş sınırıyla ilgili incelemelerde bulunacak olan komisyon, İngiltere, Norveç ve ABD'ye de ziyaretlerde bulunacak.

Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

Komisyon, sosyal medyada yaş sınırını geçtiğimiz günlerde 16 yaş olarak belirleyen Avustralya ile de büyükelçilik aracılığıyla irtibata geçerek yapılan çalışma hakkında bilgi alacak.


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Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

Alt Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, Sabah'a yaptığı açıklamada, "Japonya ile başlıyoruz çalışmalara. İngiltere, Norveç ve duruma göre ABD'de incelemelerde bulunacağız.

Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

Ülkelerdeki uygulamaları yerinde inceleyerek, kanun yapıcılarını dinleyeceğiz. Kanunların uygulamalarından aldıkları sonuçları, etki analizlerini görmek istiyoruz. Nasıl fayda sağladıklarını, 13 mü 16 yaş mı daha doğru başlangıçtır, tecrübeleri dinleyeceğiz" dedi.

Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

OCAK AYINDA İLK ADIM

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile birlikte ortak bir yasa çalışması konusunda ocak ayında ilk adımın atılacağını açıklayan Katırcıoğlu, Aile, Ulaştırma, İçişleri gibi ilgili bakanlıklarla yuvarlak masa çalışması yapacaklarını dile getirdi.

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