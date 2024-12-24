Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, ilk olarak 27 Ocak'ta Japonya'ya gidecek. Japonya da çocukların sosyal medya yaş sınırıyla ilgili incelemelerde bulunacak olan komisyon, İngiltere, Norveç ve ABD'ye de ziyaretlerde bulunacak.



