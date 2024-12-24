Haberler
Yaşam
Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
07:59
Sosyal medyada yaş sınırına kademeli geçiş formülü
TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medyada yaş sınırı konusunda ilk olarak Japonya örneğini inceleyecek. Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, sosyal medyada yaş sınırına 13 yaşla başlayıp sonuçlara göre kademeli olarak 16 yaşa çıkarılmasından yana olduğunu açıkladı. Komisyona çağrılarak alınacak kararda söz sahibi olacaklarını kaydetti.