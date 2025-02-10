Sosyal medyadan tanışıp evlendi! Hayatı kabusa döndü! 4 aydır arabada yaşıyor...

"EŞİM CİLT HASSASİYETİNİ KULLANIYOR"



Necdet Tilif, eşinin uygulamasını kullanarak aylardır uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürerek, eşinin cilt hassasiyetini suistimal ederek darp raporu aldığını iddia etti. Tilif, "Bir ay önce evi kızının üzerine devrettiğini öğrendim. Beni aldattığı şahısla fotoğraflarını yakaladıktan sonra kabusum başladı. Sürekli basarak, koruma yasasından yararlanıyor. Cilt hastalığı var kendisinin dokunsan morarıyor. Kendini morartıyor, hemen bir darp raporu alıyor. Benim yağmur, kar, fırtına üzerimden geçiyor. Ben hayatımın en rezil günlerini yaşıyorum. Ağustos'ta 40 gün sokakta kaldım. Eve gitmiyorum. Koruma yasasını 3 kez ihlal ettiğinde 3 ay caydırma hapsi var. Bu da onu delirtiyor. Sokakta da rahat vermiyor bana. Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen ilginç bir olayı anlatayım, üç buçuğa kadar arabamın yanındaydım. Dört buçuğa kadar da burada bir fırın var. Oradaydım. Bu saat dörtte kapıma geldi demiş. Nihayet bir yanlış hata yaptı. Tanıklarım var. Artık umarım rüzgar benden yanar eser. Dörtte benim kapısına gidip zorladığımı, kendisini öldüreceğimi söylüyor. Polisler geldi, üç buçuğa kadar buradaydım, komşular şahidim dedim. Dört buçuk, beşe kadar da fırındaydım dedim. Gittiler oradan, çocukların ifadelerini aldılar. Çocuklar benim ifademi doğruladı. O zaman bu resmen suistimal ediyor yasayı dediler. Nihayet Ağustostan beri ilk kez benim hakkımı teslim ettiler. Uzaklaştırma vermediler. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Uzaklaştırma süresinin bitmesine yakın yeniden bir mizansen yapıyor, yeniden şikayet ediyor, yeniden uzatma kararı alıyor" dedi.

