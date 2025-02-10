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Sosyal medyadan tanışıp evlendi! Hayatı kabusa döndü! 4 aydır arabada yaşıyor...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
15:35
Sosyal medyadan tanışıp evlendi! Hayatı kabusa döndü! 4 aydır arabada yaşıyor...
Antalya'da, eşi tarafından hakkında alınan uzaklaştırma kararı sebebiyle hurdaya dönmüş bir aracın içinde hayatta kalma mücadelesi veren 62 yaşındaki emekli Necdet Tilif, 4 aydır devam eden zorlu yaşam şartlarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Z.T. ile yaptığı evlilik, Tilif'i sokakta yaşamaya mecbur bırakırken, Tilif, "Beni koruyacak bir yasa yok mu? Eğer burası Erzurum olsaydı, ilk günden donarak ölmüştüm" ifadelerini kullandı.