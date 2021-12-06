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Haberler Yaşam Sosyal refah düzenlemesi nedir? Sosyal refah kavramı ne demek?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 17:13

Sosyal refah düzenlemesi nedir? Sosyal refah kavramı ne demek?

Çalışma Bakanlığı'nın memura sosyal refah düzenlemesi müjdesinin ardından vatandaşlar sosyal refah düzenlemesi nedir diye araştırmaya koyuldu. Sosyal devlet kavramının da oluşmasını sağlayan bu ekonomi terimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sosyal refah kavramı ne demek? İşte detaylar…

Sosyal refah düzenlemesi nedir? Sosyal refah kavramı ne demek?

Bir ekonomi terimi olan sosyal refah, Çalışma Bakanlığı'nın müjdeleri üzerine pek çok vatandaş tarafından Sosyal refah düzenlemesi nedir, sosyal refah kavramı ne demek gibi sorularla inceleme konusu halini aldı. İşte bu terimin açıklaması ve merak edilenlerin yanıtı.

Sosyal refah düzenlemesi nedir? Sosyal refah kavramı ne demek?

SOSYAL REFAH NEDİR?

Kişilerin ve grupların verim kabiliyetlerini tam olarak geliştirebilmeleri ve aileleri ile toplumlarının ihtiyaçlarını karşılayarak refaha ulaştırabilmeleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standartlarına ulaşmaları, aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amacı ile sosyal hizmetlerin ve sosyal kurumların organize edilmiş bir sistemidir.

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Sosyal refah düzenlemesi nedir? Sosyal refah kavramı ne demek?

SOSYAL DEVLET NEDİR?

Refah devleti veya sosyal devlet, minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının iktisadi ve sosyal esenliklerinin korunması ve teşvik edilmesinde ana rol oynamasını önerir.

Sosyal refah düzenlemesi nedir? Sosyal refah kavramı ne demek?

﻿ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

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