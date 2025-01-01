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Haberler Yaşam SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:40

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına kısa bir kala memur maaşlarına gelecek zam da gündeme geldi. Memur maaşları ile birlikte birçok kalemde artışa gidilecek. İhtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yatırılan sosyal destek ödemelerinde yapılacak değişikliği memur zammı belirliyor. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı ödemeleri düzenlenecek. Enflasyon farkıyla memur zammı için gözler açıklamalara çevrildi. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç artacak? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı güncel ödemeler

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

2025 Ocak memur zammı için geri sayım başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni yılda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal desteklerde zamlanacak. SED yardımı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı gibi ödemelerde yeni rakamlar için hesaplamalar başladı. Peki, 2025 Ocak zammı ile sosyal yardımlar artacak mı, ne kadar olacak?

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

ENFLASYON İÇİN GERİ SAYIM!
2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak Cuma günü açıklanacak.

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SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre Aralık ayında beklenen enflasyon aylık 1,72 olarak duyuruldu. Bu oran doğrultusunda Aralık ayı enflasyonunun 1,72 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 5,95 alınacak olan zam oranı ise toplu sözleşme zammı eklendiğinde 12,31 olacak.

Aralık ayı enflasyonu % 2 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 6,24 alınacak zam oranı ise 12,62 olacak.

% 2,5 enflasyon olması durumunda oluşacak enflasyon farkı 6,76 alınacak olan zam oranı ise 13,17 olacak.

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

YENİ YILDA SOSYAL DESTEKLER ARTIYOR!

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. 5 aylık kesinleşen enflasyon verilerine göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL'ye ulaştı.

Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da memur zammının netleşmesiyle belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da maaşlarla netleşecek.

SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

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