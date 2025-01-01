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SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
16:40
SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?
Enflasyon rakamlarına kısa bir kala memur maaşlarına gelecek zam da gündeme geldi. Memur maaşları ile birlikte birçok kalemde artışa gidilecek. İhtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yatırılan sosyal destek ödemelerinde yapılacak değişikliği memur zammı belirliyor. SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı ödemeleri düzenlenecek. Enflasyon farkıyla memur zammı için gözler açıklamalara çevrildi. Peki Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç artacak? İşte yeni yılda SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı güncel ödemeler