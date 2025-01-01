SOSYAL YARDIMLARA ZAM! Memur zammı ile hesaplama: 2025 evde bakım maaşı, SED ödemesi, engelli ve yaşlı aylığı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anket sonuçlarına göre Aralık ayında beklenen enflasyon aylık 1,72 olarak duyuruldu. Bu oran doğrultusunda Aralık ayı enflasyonunun 1,72 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 5,95 alınacak olan zam oranı ise toplu sözleşme zammı eklendiğinde 12,31 olacak.

Aralık ayı enflasyonu % 2 olması halinde oluşacak enflasyon farkı 6,24 alınacak zam oranı ise 12,62 olacak.

% 2,5 enflasyon olması durumunda oluşacak enflasyon farkı 6,76 alınacak olan zam oranı ise 13,17 olacak.