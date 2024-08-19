Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 06:08

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar E devlet ekranı üzerinden "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu" ile sorgulanacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte, 2024 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

1 Temmuz'da başlayan mülakatlar için gözler sonuç ekranına çevrildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ederken aynı zamanda da MEB duyuruları öğretmenler tarafından mercek altına alındı. Peki, 024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilebilir? İşte, e Devlet ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama 2024

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

2023 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen kadro karşılığı belirli bir süre çalışan bir meslek grubudur. Kadroya geçiş aşamasındadır. Özetle devlete verilen sözün 3 yılın sonunda tutulması sonucu sözleşmeli öğretmenler kadroya geçer.

SON DAKİKA