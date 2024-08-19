Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı

1 Temmuz'da başlayan mülakatlar için gözler sonuç ekranına çevrildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç devam ederken aynı zamanda da MEB duyuruları öğretmenler tarafından mercek altına alındı. Peki, 024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilebilir? İşte, e Devlet ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama 2024