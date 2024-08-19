Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
06:08
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? e Devlet ile 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçlar E devlet ekranı üzerinden "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu" ile sorgulanacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte, 2024 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama.