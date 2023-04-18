Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 11:46

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. Mülakatlar 7-16 Nisan tarihlerinde tamamlanırken bugün sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada ise "2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. 45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuş ve bugün işaret edilmişti. İşte e-Devlet ile öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı…