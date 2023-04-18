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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 11:46

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. Mülakatlar 7-16 Nisan tarihlerinde tamamlanırken bugün sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu noktada ise "2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. 45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmuş ve bugün işaret edilmişti. İşte e-Devlet ile öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan 2023 Pazar günü sona erdi ve gözler sonuç ekranına çevrildi. Adaylar gelecek son dakika açıklaması ile öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranına erişim sağlayabilecek. Sabah saatlerinden itibaren 45 bin atama kapsamında mülakatlara katılan adayların gözü kulağı bu açıklamada. Peki, 2023 Sözleşmeli mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MEB e-Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen tüm bu detaylar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MEB ATAMA TAKVİMİ 2023

7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sonuçlar ise 18 Nisan bugün ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Öğretmenler, sürecin tamamlanmasıyla beraber 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak. Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da sona erdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA! e-Devlet 2023 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

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