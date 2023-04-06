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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:05

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları için geri sayım devam ediyor. 45 bin öğretmen atama takvimi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde açıklandı. Bu gelişme sonrası binlerce aday, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorusuna yanıt aramaya başladı. 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları için tarihler MEB atama takvimi ile belli olmuştu. İşte, 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin yeni öğretmen atama takvimi doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı. Böylece sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Nisan ayı içerisinde tamamlanacak mülakatlar sonrası tercih işlemleri başlayacak. İşte, MEB atama takvimi ile 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri ve konuya ilişkin tüm merak edilenler…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan 2023 Salı günü açıklandı.

MEB tarafından yapılan açıklamada "2023 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Yayımlanan 45 bin öğretmen atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları ise 18 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.

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