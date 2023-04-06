Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri 2023: MEB atama takvimi ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları için geri sayım devam ediyor. 45 bin öğretmen atama takvimi kapsamında sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde açıklandı. Bu gelişme sonrası binlerce aday, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorusuna yanıt aramaya başladı. 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları için tarihler MEB atama takvimi ile belli olmuştu. İşte, 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...