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Haberler Yaşam 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 01:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 01:36

2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

MEB atama takvimi tarihlerine göre sözlü mülakat yerleri son dakika açıklanıyor. 45 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama işlemlerine başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aktardığına göre süreçleri tamamlayan adaylar Eylül ayı itibarıyla görevlerine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri 2023 araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen 45 bin yeni öğretmen alımı Bakan Özer'in duyurduğu detaylar ile şekillendi. MEB öğretmen atama takvimi gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Adaylar sınavın ardından Nisan ayı içerisinde sonuçlara ulaşacak. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.

İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:

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2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

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2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.

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