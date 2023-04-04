Haberler Yaşam 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 01:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 01:36

2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama e-devlet ekranı: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir?

MEB atama takvimi tarihlerine göre sözlü mülakat yerleri son dakika açıklanıyor. 45 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ederken adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama işlemlerine başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aktardığına göre süreçleri tamamlayan adaylar Eylül ayı itibarıyla görevlerine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri 2023 araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…