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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:24

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 40 bin öğretmen ataması için tercihleri 2-6 Mayıs, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde duyurulacak. Binlerce öğretmen adayı MEB'ten gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. MEB 40 bin Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandıktan sonra sınavlar uygulanacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi sorgula MEB ekranında

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri için kritik günlere girildi. Binlerce öğretmen adayı 40 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in aktardığına göre süreçleri tamamlayan adaylar görevlerine başlayacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi sorgula MEB ekranında

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.

İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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