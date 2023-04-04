Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:24

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e devlet sorgula: MEB 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 40 bin öğretmen ataması için tercihleri 2-6 Mayıs, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde duyurulacak. Binlerce öğretmen adayı MEB'ten gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. MEB 40 bin Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandıktan sonra sınavlar uygulanacak. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/ belgesi sorgula MEB ekranında