Sözleşmeli personele kadro Meclis adımını geçti ve yasalaştı. İsteğe bağlı alınacak kadro için yürürlük tarihi ardında müracaat süreci başlayacak. Yürürlük tarihi Resmi Gazete sayısı ile belli olacak. Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek sorusu yanıt aramaya başladı. 458 bin sözleşmeli çalışan kadro almak için başvuruları bekliyor. Süreçte, Memur-SEN ve Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri 2023…