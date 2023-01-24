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Haberler Yaşam Sözleşmeli personele kadro Meclis'ten geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:34

Sözleşmeli personele kadro Meclis'ten geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personele kadro Meclis adımını geçti ve yasalaştı. İsteğe bağlı alınacak kadro için yürürlük tarihi ardında müracaat süreci başlayacak. Yürürlük tarihi Resmi Gazete sayısı ile belli olacak. Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek sorusu yanıt aramaya başladı. 458 bin sözleşmeli çalışan kadro almak için başvuruları bekliyor. Süreçte, Memur-SEN ve Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri 2023…

Sözleşmeli personele kadro Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor sorusu çalışmanın başlangıcından yasalaşma sürecine kadar yanıt arayan konu başlıkları arasında oldu. Bakan Bilgin tarafından aktarılan kapsam, taslak metin ve detaylar ardından Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Peki, sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, sözleşmeli personele kadro şartları ve son durum…

Sözleşmeli personele kadro Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO YASALAŞTI!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak kanun teklifi geçtiğimiz yıl hazırlanmış ve sunumu yapılmıştı.

Alt komisyonlardan geçen taslak metin Genel Kurulda da kabul edilerek Meclis'ten geçmiş oldu. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi resmen yasalaştı.

İşte, yasadan detaylar:

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Sözleşmeli personele kadro Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

TBMM Genel Kurul'dan geçen yasa teklifinin yürürlüğe giriş tarihi ve yasa maddeleri için Resmi Gazete sayısı bekleniyor.

Gazeteyle birlikte yürürlüğe girmesi beklenen sözleşmeli personele kadro yasası sonrası 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için başvuruda bulunacak.

Sözleşmeli personele kadro Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmelinin kadroya geçmesinde 28 Kasım 2022 tarihi önemli olacak.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak göreve başlayan personel kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadroya geçecek personel, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

Sözleşmeli personele kadro Meclis’ten geçti! Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete’de yayınlandı mı, kimleri kapsıyor?

Çalışanlar, memurluk süreleri ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Bu kişilerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, KPSS'den yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

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