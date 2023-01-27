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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:47

Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?

Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girmiş oldu. 458 bin sözleşmeli çalışan müracaat etmeleri halinde memurluk adımı atmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmaları sonrası sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi ve en sonunda memurlar haklarına kavuştu. Bu noktada, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne sorusuna yanıt arıyor. Sözleşmeliye kadro başvuru müracaatı ile sözleşmeli personel kadrolu eleman olabiliyor. İşte sözleşmeliye kadro son durum

Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?

Sözleşmeliye kadro son durum araştırılıyor. 458 bin sözleşmeli personel başvuru dahilinde kadrolu geçiş yapabilecek. Bu noktada, "Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor, eş durumu ne?" sorusu yanıt arıyor.

Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak kanun teklifi geçtiğimiz yıl hazırlanmış ve sunumu yapılmıştı.

Alt komisyonlardan geçen taslak metin Genel Kurulda da kabul edilerek Meclis'ten geçmiş oldu. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi resmen yasalaştı.

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Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?

Ardından, kadro düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

Yürürlük tarihi sonrası sözleşmeli personele kadro yasası için 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için isteğe bağşı başvuruda bulunacak.

Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmelinin kadroya geçmesinde 28 Kasım 2022 tarihi önemli olacak.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak göreve başlayan personel kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadroya geçecek personel, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?

Çalışanlar, memurluk süreleri ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

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