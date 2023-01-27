Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro başvuru nasıl yapılır, nereden?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:47

Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girmiş oldu. 458 bin sözleşmeli çalışan müracaat etmeleri halinde memurluk adımı atmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin ve Memur-SEN ortak çalışmaları sonrası sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi ve en sonunda memurlar haklarına kavuştu. Bu noktada, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne sorusuna yanıt arıyor. Sözleşmeliye kadro başvuru müracaatı ile sözleşmeli personel kadrolu eleman olabiliyor. İşte sözleşmeliye kadro son durum