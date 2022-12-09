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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:11

Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son durum 9 Aralık 2022 tarihinde de aratılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorularına net cevaplar verdi. Öğretmenler dahil yaklaşık 500 bin kişi, kadrolu olacak. Toplu sözleşmede kayıt altına alınan düzenlemede müjdeli açıklama Vedat Bilgin'den geldi. 90 bin taşerona kadro, EYT, emekli zammı ve asgari ücret zammı yanında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konu hakkında da açıklamalar bulunuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Dün akşam Meclis'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamaları ile sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorularının cevapları detaylandırıldı. En son 2013 yılında yapılan kadroya geçiş süreci, 10 yıl sonra tekrardan yapılacak. Öğretmenler de dahil 500 bine yakın sözleşmeli personele kadro verilecek. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte detaylar

Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi. Konuşma şu şekilde:

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

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Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

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