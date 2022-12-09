Sözleşmeliye kadro son dakika Bakan Bilgin açıklamaları: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son durum 9 Aralık 2022 tarihinde de aratılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor sorularına net cevaplar verdi. Öğretmenler dahil yaklaşık 500 bin kişi, kadrolu olacak. Toplu sözleşmede kayıt altına alınan düzenlemede müjdeli açıklama Vedat Bilgin'den geldi. 90 bin taşerona kadro, EYT, emekli zammı ve asgari ücret zammı yanında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konu hakkında da açıklamalar bulunuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar…