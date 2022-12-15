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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis'e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 14:20

Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis'e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusu birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. Öğretmenler dahil 500 bine yakın personele kadro söz konusu bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarla sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor ve şartları neler sorularına yanıt verdi. TBMM'de yaptığı açıklamalar, ile yüz binler için müjdeli haber geldi. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumları? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son durum ne, ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de yaptığı açıklama ile öğretmenler dahil 500 bin kişinin kadroya alınacağını duyurmuştu. En son, 2013 yılında böyle bir kadroya dahil etme süreci yaşanmıştı. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi. Konuşma şu şekilde:

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Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

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