Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son durum ne, Meclis'e geldi mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 14:20

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak sorusu birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. Öğretmenler dahil 500 bine yakın personele kadro söz konusu bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarla sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor ve şartları neler sorularına yanıt verdi. TBMM'de yaptığı açıklamalar, ile yüz binler için müjdeli haber geldi. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e ne zaman gelecek? sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumları? İşte detaylar…