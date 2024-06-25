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Squid Game yeni sezon çıkış tarihi! Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
08:55
Squid Game yeni sezon çıkış tarihi! Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başaran Squid Game yeni sezonu ile geliyor. 2. sezon tarihi için Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Yayınlanır yayınlanmaz küresel sansasyon yapım Netflix'in "Stranger Things" ve "Bridgerton" gibi hit dizilerinin izlenme sayısını geride bırakarak bambaşka bir düzeyde uluslararası başarıya ulaşmıştı. İkinci sezonun ana konusu Gi Hun'un intikamı olacak. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Squid Game 2. sezon tarihi.