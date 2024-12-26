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Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:32

Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?

Güney Kore dizisi Squid Game dünya çapında gündemde. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitleisne ulaşan yapımın ikinci sezonu için heyecan dorukta. Netflix platformunda yayınlanan Squid Game Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak? İşte, detaylar...

Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?

Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında ses getirmişti. Sevilen yapımın 2. sezonu için heyecan dorukta! Dizinin hayranları "Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen yapımın 2. seoznunda Gi-hun'un intikam oyunları izleyenleri etkisi altına alacak. Peki, Squid Game 2. sezonda neler olacak, yeni sezon oyuncuları kim?

Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?

SQUID GAME DİZİSİNİN KONUSU

Squid Game, Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen yapım, yüklü bir borç altına giren, tehlikeli işlere karıştığı için eve dönemeyen, parasızlıktan ailesine bakamayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.

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Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Netflix'in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.

Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı.

Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?

SQUİD GAME YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

  • Gi-hun, 456 numaralı oyuncu
  • Myung-gi, 333 numaralı oyuncu
  • Dae-ho, 388 numaralı oyuncu
  • Gyeong-seok, 246 numaralı oyuncu
  • Hyun-ju, 120 numaralı oyuncu
  • Yong-sik, 007 numaralı oyuncu
  • Geum-ja, 149 numaralı oyuncu
  • Jung-bae, 390 numaralı oyuncu
  • Jun-hee, 222 numaralı oyuncu
Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?

İLK SEZONDA NELER OLDU?

Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Yeşil renkli eşofman giydirilen oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.

Oyuncular kısa süre sonra bu oyunlarda kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını keşfederler ve her ölüm potansiyel 45,6 milyarlık büyük ödüle 100 milyon ekler. Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo da dâhil olmak üzere diğer oyuncularla, oyunların fiziksel ve psikolojik dönüşlerinden kurtulmaya çalışmak için müttefik olur.

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