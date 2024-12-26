Haberler
Yaşam
Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:32
Netflix duyurdu! Squid Game 2. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak?
Güney Kore dizisi Squid Game dünya çapında gündemde. İlk sezonuyla büyük bir hayran kitleisne ulaşan yapımın ikinci sezonu için heyecan dorukta. Netflix platformunda yayınlanan Squid Game Güney Kore yapımı bir drama dizisidir. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak? Squid Game 2. sezonda neler olacak? İşte, detaylar...